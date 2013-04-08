Урожай абрикосів у Криму та на півдні України цьогоріч може знизитися на 20%

У зв'язку з березневими аномальними несприятливими погодними умовами, урожай абрикосів у деяких районах південної частини України і в Криму цього року може скоротитися на 20% від середнього врожаю по цих регіонах, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначається в прес-релізі міністерства, березневі заморозки завдали найбільшої шкоди саме абрикосам. Разом із тим, незначні пошкодження квіткових бруньок яблунь, груш, персиків, черешень, слив і вишень не викликають занепокоєння. "Пошкодження черешні, сливи й вишні становлять лише до 5% на загальній площі 0,6 тис. га, генеративні бруньки персиків пошкоджені від 5 до 15% на площі 0,5 тис. гектарів", - сказано в повідомленні. Як вважають у міністерстві, це не матиме значного впливу на прогнозований обсяг урожаю.

Прес-служба також повідомляє, що загалом березневе похолодання не завдало збитків українським виноградникам, а виявлені пошкодження плодових бруньок винограду можна вважати природним проріджуванням, яке сприятиме формуванню якісного врожаю.

Таким чином, у Мінагропроді вважають, що, незважаючи на аномальні природні умови кінця березня, переважна більшість плодових, ягідних і виноградних насаджень в Україні перебувають у хорошому й задовільному стані.

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Як повідомляв УНІАН, холодний фронт, що захопив територію Криму 23-25 березня, завдав найбільшої шкоди садівникам Сакського, Бахчисарайського та Сімферопольського районів.

На думку завідувача відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, на початку травня на всій території України очікуються заморозки, які можуть стати причиною скорочення врожаю різних культур.