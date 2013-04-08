Рівень весняного водопілля в Києві перевищуватиме звичайний, але значної загрози немає

Український гідрометеорологічний центр підвищив прогноз щодо максимального рівня весняної повені в Києві, проте шкоди місту ці процеси принести не повинні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в понеділок повідомив Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Ми дещо переглянули прогноз максимального рівня весняної повені в Києві. Ми підвищуємо прогноз максимального рівня в Києві до 730, максимум, 740 см вище за умовний нуль. Це при тому, що середній рівень за багаторічний період становить 715 см", - сказав М.Кульбіда.

За словами синоптика, підтоплення загрожують виключно островам на Дніпрі та деяким присадибним ділянкам.

"Очікується лише затоплення островів на Дніпрі, а також присадибних ділянок, які знаходяться вище Києва», - зазначив він.

М.Кульбіда також повідомив, що з 9 квітня прогнозується руйнування льодового покриву на Київському водосховищі, яке закінчиться до другої декади квітня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві, станом на вечір 6 квітня, загроза підтоплення житлових будинків зафіксована в чотирьох місцях.

Раніше КМДА визначила місця можливих підтоплень паводковими водами в різних районах міста, близько 240 будівель знаходяться на територіях, яким загрожує підтоплення.

За даними ДСНС, у першій декаді квітня, в результаті опадів і танення снігу спостерігається підйом грунтових вод і часткове затоплення територій, господарських і житлових будинків у 188 населених пунктах у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Чернівецьій, Чернігівській областях і Києві.