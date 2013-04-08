Виробник яєць «Овостар Юніон» залучив 10 млн євро кредиту

Один з найбільших в Україні виробників яєць та яєчних продуктів - промислова група «Овостар Юніон» залучила 10 млн євро кредитних коштів строком на 7 років у Landesbank Berlin AG (Німеччина), повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, кредитний договір застрахований компанією Euler-Hermes Deutschland AG.

Кредитні кошти спрямують на реалізацію другого етапу виробничої програми з розширення потужностей, завершити яку планується в 2013 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, обсяг виробництва яєць в «Овостар Юніон» у 2012 році зріс порівняно з 2011 роком на 15% - до 715 млн шт. Виробництво сухих яєчних продуктів минулого року збільшилося до 1,5 тис. тонн, що на 12% більше, ніж у 2011 році. Що стосується рідких яєчних продуктів, то обсяг їх виробництва в 2012 році зріс до 5,1 тис. тонн з 3,8 тис. тонн у 2011 році. До того ж у 2013 році компанія планує збільшити виробництво яєць на 25-40% - до 900 млн - 1 млрд шт.

Прибуток компанії в 2012 році зріс до 24 млн дол., що на 18% більше, ніж у 2011 р.

Валовий прибуток за звітний період зріс на 24% - до 29 млн дол., а прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) на 21% - до 27 млн ​​дол. Виручка «Овостар Юніон» у 2012 році становила 60 млн дол., що на 19% більше, ніж у 2011 р.

Довідка УНІАН. Група компаній Ovostar Union - одна з провідних агропромислових компаній України, входить до трійки лідерів виробників курячих яєць країни. У 2011 році Ovostar Union здійснила IPO на Варшавській фондовій біржі, під час якого було продано 1,5 млн акцій (25% від капіталу компанії) за максимально заявленою ціною. На українському ринку компанія представлена ​​торговими марками «Ясенсвіт» і «Овостар».