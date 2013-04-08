Держземагентство пропонує нові правила продажу сільгоспземлі

Державне агентство земельних ресурсів пропонує громадянам купувати земельні ділянки за дозволом, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Про це йдеться в законопроекті «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який оприлюднено на сайті Державного агентства земельних ресурсів.

Передбачається, що порядок отримання дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно з документом, купувати сільгоспземлі можуть громадяни України, що протягом трьох років проживають у місцевості, на території якої продається земельна ділянка (рада, район), мають бажання, переважно власним або сімейним трудом, вести на ній самостійне товарне сільгоспвиробництво, мають досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва, отримали дозвіл на придбання земельних ділянок у цій місцевості, внесені до бази персональних даних органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, та зареєстровані на його офіційному веб-порталі.

Окрім громадян, покупцями сільгоспземлі можуть бути держава в особі органів виконавчої влади; територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад і Державний земельний банк.

Продавати землю сільгосппризначення можуть держава, органи місцевого самоврядування, Державний земельний банк. Також продавцями можуть бути громадяни і юрособи, які зареєструвалися на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері земельних відносин. При цьому продати сільгоспземлю зможуть й інші особи, які придбали у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення до набуття чинності цим законом.

Іноземці, особи без громадянства, іноземні держави, міжнародні урядові й неурядові організації не можуть набувати у власність земельні ділянки сільгосппризначення, крім набуття їх у спадщину згідно із законом.

Ці категорії, що одержали в спадщину земельні ділянки, зобов'язані провести їх відчуження протягом одного року з дати придбання.

До того ж право власності на земділянки сільгосппризначення, які не були відчужені у встановлений термін, примусово припиняється в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері земельних відносин, органу місцевого самоврядування або спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням і охороною земель за місцем розташування земельної ділянки.

Як повідомляв УНІАН, урядовий законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.