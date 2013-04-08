Ціни на овочі з «борщового» набору будуть стабільними, обіцяє Мінагропрод

Роздрібні ціни на овочі з «борщового» набору залишаться стабільними, хоча і будуть нижчими за торішні, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У результаті дослідження цін на 700 продовольчих ринках країни у відомстві підрахували, що роздрібні ціни на картоплю становлять у середньому 1,83 грн/кг, що на 6,7% менше, ніж минулого року. У порівнянні з цінами 2012 року на 9,7% знизилися ціни на цибулю - до 1,86 грн/кг. Середні ціни на томати становлять 17,19 грн/кг, що на 9% менше, ніж у 2012 році, а огірки сьогодні коштують у середньому 17,82 грн/кг, тобто на 14,9% менше, ніж минулого року.

Серед овочів, ціни на які зросли, Мінагропрод називає морква, яка подорожчала на 3% і зараз коштує 2,71 грн/кг, і капусту, вартість якої зросла до 2,21 грн/кг, що на 67% більше, ніж у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, у Мінагропроді падіння цін на овочі в січні-лютому на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року пояснюють хорошим урожаєм і збільшенням площ овочесховищ.