Українцям дозволять купувати не більше 100 га сільгоспземлі

Державне агентство земельних ресурсів пропонує обмежити володіння громадянами України 100 га земельних ділянок сільгосппризначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Про це йдеться в законопроекті «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який оприлюднено на сайті Державного агентства земельних ресурсів.

Згідно з документом, у приватній власності громадян України можуть перебувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею до 100 гектарів, окрім набуття таких земельних ділянок у спадщину (спадщина згідно із законом).

До загальної площі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в приватній власності однієї особи включається площа земельних ділянок, якими ця особа володіє на праві загальної пайової власності.

У разі спадщини земельних ділянок (окрім спадщини згідно із законом) і перевищення внаслідок цього загальної площі земельних ділянок сільгосппризначення для ведення товарного сільгоспвиробництва, яка може перебувати у власності одного громадянина України, громадянин зобов'язаний протягом одного року з дня набуття права власності на такі земельні ділянки привести загальну площу належних йому земельних ділянок до 100 гектарів шляхом відчуження.

Обмеження граничних розмірів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності, не поширюється на державу, територіальні громади і Державний земельний банк.

Як повідомляв УНІАН, урядовий законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.

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