У Росспоживнагляду більше немає претензій до якості українського сиру

Москва. Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) повідомляє про припинення контролю кожної партії українських сирів під час їх ввезення до Російської Федерації, претензій до якості продукції з України немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«У 2012 році й за минулий період 2013 року в лабораторії Федеральної бюджетної установи охорони здоров'я «Центр гігієни і епідеміології в місті Москві» досліджено понад 1260 зразків від різних партій сирів виробництва ТОВ «Гадячсир», ПП «Рось» філіал «Охтирський сиркомбінат», ПП КФ «Прометей» філіал «Менський сир», ПАТ «Дубномолоко», ПАТ «Пирятинський сирзавод» (Україна). За результатами лабораторних досліджень встановлена відповідність продукції вимогам Федерального закону від 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що контроль якості сирів виробництва України, що реалізуються, Росспоживнаглядом буде продовжено в рамках контрольно-наглядових заходів щодо зазначеної продукції, відібраної з обороту.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня минулого року голова Росспроживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія не має претензій до якості українських сирів, які поставляються на ринок Російської Федерації.

На початку минулого року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів низки українських підприємств на територію Росії, заявивши, що в них виявлено велику кількість пальмової олії. Пізніше після інспекцій на українських підприємствах такі обмеження було знято, проте було встановлено контроль за кожною партією товару, що поставляється до РФ.