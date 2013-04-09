Експерти через негоду знизили прогноз урожаю зернових у 2013 році до 50-53 млн тонн

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) знизила через березневу негоду прогноз урожаю зернових в Україні в 2013 році до 50-53 млн тонн з очікуваних раніше 53-55 млн тонн.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор асоціації Володимир Лапа.

"Цього року умови посівних робіт є жорсткішими. Якщо раніше наш прогноз врожаю зернових, за попередньою оцінкою, міг становити 53-55 млн тонн, то зараз ми більш упереджено ставимося до нього. Скоріше за все, ми можемо розраховувати на те, що Україна збере в поточному році близько 50-53 млн тонн зерна», - сказав він.

«Якщо не буде посухи, як було в травні-червні минулого року, особливо на півдні і заході України, цей рівень абсолютно досяжний», - додав В.Лапа.

Серед ризиків поточного року він назвав зволікання із термінами посівів ярих культур та підвищення уразливості культур до захворювань.

«Аграрії матимуть набагато менше часу на проведення посівних робіт. Таким чином, вони будуть або скорочувати посівні площі, або затягувати строки посіву», - вважає експерт.

За його словами, кожен день затримки посівних робіт тягне за собою потенційне зниження врожайності на 1-1,5 центнери з гектара.

Втрати озимих, на думку експерта, поточного року будуть значно меншими, ніж минулого, - на площі приблизно 500 тис. га в порівнянні з торішніми 1,3 млн га.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, площі посівів озимих зернових та зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становили 9,2 млн га, що на 2,5% менше, ніж торік.

У 2012 році урожай зернових в Україні становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн ​​тонн у 2011 році.