Україна через брак сільгосптехніки втрачає щорічно 6 млн тонн урожаю зернових - Присяжнюк

Через брак зернозбиральної техніки Україна щороку втрачає 6 мільйонів тонн урожаю зернових, що дорівнює 1,2 мільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Кабінеті Міністрів повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«На сьогодні ми втрачаємо 6 мільйонів тонн зерна через відсутність достатньої кількості зернозбиральної техніки. Для порівняння скажу, що 6 мільйонів тонн зерна - це 1,2 мільярда доларів щороку у нас залишається в полі», - сказав міністр.

За його словами, 78% тракторів і 72% зернозбиральних комбайнів, які працюють на полях, є морально застарілими. При цьому навантаження на один трактор - 184 гектари, тоді як у Росії цей показник дорівнює 163 гектари.

Крім того, міністр зазначив, що у 2012 році українські аграрії придбали майже 15 тис. одиниць техніки на суму 6 млрд грн, але 82% придбаного устаткування було імпортним. Проте великий відсоток техніки іноземного виробництва, яку купують сільгоспвиробники, є вживаним, тому термін її роботи значно менший, ніж у нової, а якість викликає запитання, уточнив М.Присяжнюк. У зв'язку з цим Мінагропрод розглядає можливість запровадження обмежень на закупівлю вживаної сільгосптехніки.

"Ми, напевно, сьогодні з Мінекономіки повинні відпрацювати можливість обмеження вживаної техніки, яка заходить на наш ринок", - повідомив М.Присяжнюк.

Що стосується вітчизняного виробництва сільськогосподарських машин, то, за даними міністра, у 2009-2012 роках Україна виробила 1100 зернозбиральних комбайнів і 8,5 тис. тракторів. При цьому М.Присяжнюк прогнозує, що до 2017 року країна вироблятиме 2,5 тис. одиниць зернозбиральних комбайнів і 12,8 тис. одиниць тракторів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України в рамках реалізації Державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки має намір допомогти аграріям придбати до 4 тис. одиниць сільгосптехніки за лізингом.

За даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніки на суму близько 4 млрд грн.

На початку листопада 2012 року Верховна Рада України прийняла закон про кредитування за спецрежимом підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

За даними Держстату, у 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 2011 році.

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