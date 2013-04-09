Асоціація аграрних перевізників має намір створити ефективну систему агрологістики

Створена в Україні минулого місяця Асоціація аграрних перевізників розраховує побудувати ефективну систему агрологістики, що дасть змогу скоротити втрати під час збирання урожаю і знизити ціни на продукти харчування для українських споживачів, повідомила на прес-конференції в агентстві УНІАН президент Асоціації Яніна Кучерова.

«Асоціація планує об'єднати всіх учасників аграрного ринку. Для великих компаній участь в Асоціації є запорукою постійної роботи, і ми зможемо разом координувати роботу транспорту на аграрному ринку», - сказала І.Кучерова.

«Для населення це теж досить важливий крок, оскільки своєчасна логістика дасть змогу знизити ціни на продукти харчування для кінцевого споживача», - додала вона.

Президент Асоціації також зазначила, що останніми роками в пікові періоди збирання зернових багато аграрних господарств відчувають дефіцит в транспортних засобах. Водночас затримка з вивезенням урожаю в місця його зберігання або продажу спричиняє його прямі втрати.

Нині до складу асоціації увійшли 60 компаній-автоперевізників (загальний парк яких становить близько 1 тис. автомобілів) і 10 аграрних компаній-замовників, зокрема агрохолдинги «Кернел» і «Астарта».

«Наша асоціація має намір спочатку об'єднати учасників, що здійснюють перевезення автотранспортом. За рахунок їх об'єднання і своєчасного вивезення ми плануємо значно скоротити витрати на транспортування і, відповідно, знизити ціну на кінцевий продукт. Далі ми також плануємо залучати залізничних перевізників - «Укрзалізницю», річковий і водний транспорт», - повідомила І.Кучерова. Вона зазначила, що близько 40% ціни кінцевого продукту становлять витрати на транспортування.

Присутній на прес-конференції гендиректор «Українського клубу аграрного бізнесу» Володимир Лапа назвав створення Асоціації «серйозним кроком» для поліпшення ситуації з логістикою в аграрному секторі країни.

«Це те ланка, якої тривалий час бракувало в аграрному секторі України», - сказав він.

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