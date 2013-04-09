У Державній зерновій корпорації кадрові зміни

Міністерство аграрної політики та продовольства України призначило нових заступників голови правління та членів наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ).

Про це сказано в повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про призначення ухвалено 5 квітня 2013 року.

Згідно з цим рішенням, були звільнені перший заступник глави правління ДПЗКУ А.Барсук, а також заступники голови правління А.Давидович і О.Мартиненко. Новими заступниками глави правління стали С.Капузо - обіймав раніше посаду радника Президента з питань міжнародної співпраці та зовнішньоекономічної діяльності, Р.Насіров - колишній виконавчий директор «Ренесанс Капітал», а також О.Малич - колишній радник прем'єр-міністра України.

Новими членами наглядової ради ДПЗКУ Мінагропрод призначив Б.Ахіджанова - раніше обіймав посаду директора департаменту фінансово-кредитної політики та бухобліку Мінагропроду, І.Андрейчук - колишнього начальника відділу правового забезпечення юридичного департаменту ДПЗКУ, І.Карасевича - раніше обіймав посаду начальника відділу аграрної політики, землекористування і продовольчої безпеки Управління розвитку ринків Мінекономрозвитку, О.Дем'яненко - колишнього заступника начальника управління з питань реформування власності департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду держмайна, Г.Пахачук - раніше обіймала посаду директора департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів, а також колишнього заступника голови правління «Ощадбанку» Д.Кірєєва.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики та продовольства України призначило двох заступників глави правління ДПЗКУ - Ігоря Гаврилова (13 лютого 2013 року) і Роберта Бровді (31 січня 2013 року).

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту, створена урядом України в серпні 2010 року.

До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3 млн 461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.

ДПЗКУ в 2012 році скоротила чистий збиток в 10,8 рази - до 54,8 млн грн.