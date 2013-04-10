Агрохолдинг HarvEast створює транспортний підрозділ

Один з найбільших агрохолдингів України HarvEast Holding ухвалив рішення про створення відокремленого транспортного підрозділу HarvEastLogistics, яке обумовлено прагненням компанії знизити витрати на перевезення власної готової продукції, повідомила прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, до складу підрозділу увійшли 43 автомобільні зчіпки КАМАЗ, сумарна вантажопідйомність яких становить 1000 тонн у зерновому еквіваленті.

У прес-службі зазначають, що створення подібного підрозділу дозволить HarvEast Holding знизити залежність від інших перевізників.

Як повідомляв УНІАН, HarvEast планує в 2013 році збільшити обсяг одноразового зберігання зернових на власних потужностях до 165 тис. тонн з 105 тис. тонн.

Довідка УНІАН. HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє й управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та АР Крим. Основні напрямки діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг HarvEast створений у березні 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га, поголів'я великої рогатої худоби - 25 тис. голів.

Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група «Смарт-Холдинг».