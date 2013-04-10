Азаров: через негоду врожайність сільгоспкультур може знизитися на 10-15%

Несприятливі погодні умови можуть спричинити зниження врожайності сільгоспкультур у 2013 році в межах 10-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

«Несприятливі погодні умови все частіше створюють ризики для нашого сільського господарства. Негода може привести до зниження врожайності в межах 10-15%», - сказав глава уряду.

Водночас, на його думку, таких втрат потрібно уникати за рахунок упровадження нових технологій і правильної організації проведення робіт. «Продуктивність праці сільського господарства повинна бути стійкішою до впливу кліматичних чинників», - наголосив М.Азаров. Він повідомив, що в зоні підвищеного ризику цього року опинилися сільгосппідприємства Рівненської, Волинської, Вінницької й низки інших областей. «Осінньо-польові роботи тут почнуться значно пізніше ніж зазвичай. Тому особливого значення набуває швидкість ведення робіт. Використовувати доведеться не кожен день, а кожну годину», - наголосив прем'єр-міністр і додав, що не менш важливим є грамотне використання техніки. У зв'язку з цим М.Азаров доручив Міністерству аграрної політики і продовольства ввести щоденний моніторинг технічної складової сільськогосподарських робіт.

Як повідомляв УНІАН, березневі заморозки завдали найбільшої шкоди абрикосам – їх урожай у деяких районах південної частини України і в Криму цього року може скоротитися на 20%. Водночас незначні пошкодження квіткових бруньок яблунь, груш, персиків, черешень, слив і вишень не викликають занепокоєння.

Крім того, експерти прогнозували валовий збір зернових у 2013 році на рівні 53-55 млн тонн, тоді як у 2012 році обсяг урожаю становив 46,2 млн тонн. Проте через несприятливі погодні умови у другій половині березня в центральних областях країни початок весняно-польових робіт затримався більш ніж на 2-3 тижні, що, на думку експертів, може негативно позначитися на майбутньому врожаї, особливо на врожаї раннього ярового ячменю. Так, асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» знизила прогноз урожаю зернових до 50-53 млн тонн з 53-55 млн тонн, що прогнозувалися раніше.