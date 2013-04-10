В Україні підтоплено 96 населених пунктів у 7 областях

Внаслідок весняного паводку в Україні вже підтоплено 96 населених пунктів у 7 областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Григорій Марченко

За його словами, у вказаній кількості населених пунктів підтоплено 48 будинків, зокрема, у Київській області - 42, у Львівській - 6.

Як зазначив Г.Марченко, на ліквідацію наслідків паводку скеровано тисячу співробітників ДСНС та 480 одиниць техніки.

За словами Г.Марченка, однією із проблемних зон внаслідок підтоплення є Київщина, де працюють 51 одиниця техніки та 180 представників ДСНС.

Г.Марченко зауважив, що додатково на Київщину підтягнуто 170 одиниць техніки.