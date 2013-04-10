Центральні області України розпочали сівбу ярих

Аграрії Вінницької, Черкаської та Полтавської областей розпочали сівбу ранніх ярих зернових культур, яка цього року через несприятливі умови затрималася в середньому на 3 тижні. Про це УНІАН повідомив заступник директора Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства Леонід Сухомлин.

За його даними, на сьогодні у Вінницькій області ранніми ярими засіяно 5,7 тис. га, в Полтавській – 4,3 тис. га, а в Черкаській – 3,8 тис. га. Масова сівба в центрі країни може початися вже найближчим часом.

«Все залежатиме від погодних умов. Якщо буде така погода, як сьогодні, то щодня зможуть сіяти», - зазначив Л.Сухомлин.

Також він відзначив, що в другій декаді квітня можливе випадання рясних опадів, що знову призведе до уповільнення темпів весняно-польових робіт, але особливої загрози для майбутнього врожаю це не несе.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, до 2 квітня ранніми ярими в Україні засіяно 701 тис. га.

Під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури.

Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти рекордних 56,7 млн тонн у 2011 році.