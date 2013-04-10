«Украгролізинг» збільшив чистий збиток в 2012 році в 5,3 разу

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за підсумками 2012 року збільшила чистий збиток до 16,6 млн грн з 3,1 млн грн в 2011 році.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2012 році виручка компанії збільшилася порівняно з 2011 роком у 4 рази - до 102,8 млн грн. Водночас валовий прибуток «Украгролізингу», на тлі зростання собівартості в 17 разів - до 77,2 млн грн, скоротився в 2 рази і становив 8,5 млн грн.

Активи підприємства у 2012 році скоротилися на 35% - до 1,2 млрд грн.

Поточні зобов'язання компанії в 2012 році збільшилися в 1,7 разу і становили 402,8 млн грн. Довгострокові зобов'язання за вказаний період скоротилися на 52% - до 156 млн грн.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов'язань державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі державного лізингового фонду в 1999 р., і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

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