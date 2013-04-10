Аграрний фонд повністю виплатив аграріям аванс за форвардними контрактами

Аграрний фонд виплатив сільгоспвиробникам 100% або 939 млн грн авансових платежів за форвардними контрактами на поставку зерна врожаю 2013 року, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, останню частину авансових виплат у розмірі 46 млн грн відомство перерахувало аграріям 9 квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Аграрний фонд завершив прийом заявок від сільгоспвиробників на укладення форвардних контрактів на поставку зерна урожаю 2013 року, закупивши сумарно 1,1 млн тонн зернових.

У першому етапі форвардної кампанії взяли участь 406 сільгоспвиробників, водночас середній обсяг запропонованої партії зріс порівняно з аналогічним показником 2012 року на 69,6% - до 2059 тонн.

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