Львівська пивоварня у 2012 році скоротила обсяг виробництва пива на 13,5%

Львівська пивоварня, яка входить до складу одного з найбільших виробників пива в країні «Калсберг Україна», у 2012 році скоротила виробництво пива до 143 млн літрів, що на 13,5% менше, ніж у 2011 році, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, зниження обсягів виробництва пов'язане з економічною ситуацією в країні, зниженням платоспроможності населення, а відповідно, і зниженням попиту на пиво.

Крім того, в компанії відзначають, що торік на пивоварні була завершена ізоляція варильних агрегатів, що дозволить зменшити втрати теплової енергії на 10%, а відповідно, забезпечить економію енергоресурсів.

Довідка УНІАН. Потужність виробничих ліній Львівської пивоварні становить 297 млн ​​літрів пива і безалкогольних напоїв на рік. Сьогодні на пивоварні випускаються такі пивні бренди як «Львівське», «Балтика», «Хмільне», «Славутич», «Арсенал», Zateсky Gus, а також квас живого бродіння «Квас Тарас».

Власником Carlsberg Ukraine є Carlsberg Group - одна з провідних пивоварних груп у світі.

До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварні заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.