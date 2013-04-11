Голландія відкликає 50 тисяч тонн яловичини через можливу наявність у партії конини

Влада Голландії оголосила про відкликання 50 тисяч тонн яловичини через підозру, що в м'ясі може міститися конина, передає ВВС.

Голландський харчовий регулятор заявив, що точний склад м'яса поки не встановлено, проте його безпека і якість не можуть бути гарантовані.

У зв'язку з цим вже надійшло розпорядження про перевірку понад 130 голландських компаній з обробки м'яса, яке вони отримали від місцевих постачальників.

У лютому Россільгоспнагляд виявив кінську ДНК у сосисках, які імпортуються до Росію з Австрії.

Спочатку конина була виявлена ​​в січні в м'ясних продуктах з яловичини в Британії та Ірландії. Згодом ДНК коня була виявлена ​​в м'ясних продуктах і в інших країнах Європи.

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