Голландія відкликає 50 тисяч тонн яловичини через можливу наявність у партії конини
Влада Голландії оголосила про відкликання 50 тисяч тонн яловичини через підозру, що в м'ясі може міститися конина, передає ВВС.
Голландський харчовий регулятор заявив, що точний склад м'яса поки не встановлено, проте його безпека і якість не можуть бути гарантовані.
У зв'язку з цим вже надійшло розпорядження про перевірку понад 130 голландських компаній з обробки м'яса, яке вони отримали від місцевих постачальників.
У лютому Россільгоспнагляд виявив кінську ДНК у сосисках, які імпортуються до Росію з Австрії.
Спочатку конина була виявлена в січні в м'ясних продуктах з яловичини в Британії та Ірландії. Згодом ДНК коня була виявлена в м'ясних продуктах і в інших країнах Європи.
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