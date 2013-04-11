Кабмін затвердив реорганізацію територіальних органів Держземагентства

Кабінет Міністрів України на засіданні 10 квітня ухвалив постанову «Про реорганізацію деяких територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів», повідомляється на сайті Держземагентства.

Постанова передбачає реорганізацію деяких територіальних органів Держземагентства шляхом перетворення або поділу. Це дозволить забезпечити належне функціонування системи територіальних органів і створити умови для отримання споживачами адміністративних послуг.

Згідно з документом, планується збільшити кількість територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів на 22 одиниці без збільшення чисельності працівників.

Зокрема один з міськрайонних відділів у Криму планується реорганізувати в управління, оскільки сфера його повноважень поширюється на територію кількох населених пунктів. При цьому шість відділів у Запорізькій області та сім відділів у Київській планується перетворити в управління.

Також управління Держземагентства у місті Красний Лиман Донецької області буде реорганізовано у міськрайонне управління, оскільки сфера його дії поширюється і на територію Краснолиманського району.

Крім цього, виділять з головних управлінь у Волинській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях окремі управління (відділи) у районах і містах.

Також постанова передбачає поділ окремих територіальних органів Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Київської та Полтавської областей на кілька самостійних.

Очікується, що такі зміни в структурі територіальних органів Держземагентства сприятимуть зменшенню черг на отримання адміністративних послуг у сфері земельних відносин, реалізації конституційних прав громадян на землю, а також досягненню соціального ефекту в реалізації земельної реформи та підвищення ефективності управління органами земельних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, територіальні управління Державного агентства земельних ресурсів отримали повноваження передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (зокрема зі зміною їх цільового призначення) фізичним та юридичним особам.

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