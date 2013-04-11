Поголів'я великої рогатої худоби в Україні у 1-му кварталі зросло на 3,4%

У першому кварталі 2013 року Україна наростила поголів'я великої рогатої худоби до 5,2 млн голів, що на 3,4% більше, ніж у січні-березні 2012 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, поголів'я корів до вказаної дати порівняно з першим кварталом минулого року скоротилося на 1% - до 2,6 млн голів.

Зростання поголів'я свиней у січні-березні становило 3,9%, або 7,8 млн голів. Поголів'я овець і кіз за перші три місяці цього року зросло до 2,1 млн голів, що на 1,2% більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Поголів'я птиці зросло на 7,4% і до 1 квітня цього року становило 205,2 млн голів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року поголів'я великої рогатої худоби в Україні зросло на 1,8% порівняно з 2011 роком і становило 4,5 млн голів, водночас поголів'я корів торік скоротилося на 0,8% і становило 2,56 млн голів. Поголів'я свиней у 2012 році зросло на 1,9% і становило 7,5 млн голів, овець та кіз - зросло на 0,5% (1,7 млн голів), птиці - на 6,5% (213,9 млн голів ).

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