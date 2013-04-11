Виробництво м'яса в Україні у 1-му кварталі зросло на 7,4% - до 785,4 тис. тонн

Обсяг виробництва м'яса в Україні у першому кварталі цього року зріс до 785,4 тис. тонн, що на 7,4% більше, ніж у січні-березні 2012 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, виробництво молока за зазначений період зросло на 1,2% порівняно з першим кварталом 2012 року і становило 2,1 млн тонн. Обсяг виробництва яєць у січні-березні 2013 року збільшився до 4,5 млрд шт., що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво м'яса в Україні у 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 3,4% – до 3,1 млн тонн (у живій вазі), виробництво молока - на 22,7% - до 11,4 млн. тонн, виробництво яєць становило 19,1 млрд штук, що на 2,3% більше, ніж у 2011 році.