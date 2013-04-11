Скасування пільг з ПДВ для аграріїв збільшить ціни на їхню продукцію не менш ніж на 10% - експерт

Скасування існуючих пільг з податку на додану вартість (ПДВ) призведе до підвищення цін на основні групи сільськогосподарської продукції не менш як на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова ради директорів Союзу птахівників України Олександр Бакуменко.

«Ми прораховували і дійшли висновку, що як мінімум - це на 10% повинна збільшитися ціна», - сказав О.Бакуменко.

За словами експерта, підвищення цін насамперед торкнеться основних груп сільськогосподарської продукції - хлібобулочних виробів, молочної, м'ясної продукції і яєць.

Президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Алекс Ліссітса висловив солідарну думку, уточнивши, що недоотримані аграріями преференції ляжуть на плечі споживачів.

«Ми повинні розуміти, що якщо уряд відбирає в аграріїв близько 19 млрд грн пільг, вони відбирають їх не в українських селян і виробників, а в українських споживачів», - заявив Ліссітса.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України запропонувало реформувати систему оподаткування аграрних підприємств. За словами міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, станом на початок квітня опрацьовувалося близько 10 робочих версій змін, зокрема - запровадження 7%-вого податку на додану вартість і диференційованого сільгоспподатку замість пільг з ПДВ.

Національним планом дій на 2013 рік передбачено внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку і перегляду пільг із сплати податку на додаткову вартість і податку на прибуток підприємства.

На думку гендиректора УКАБ Володимира Лапи, якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їхні втрати становитимуть 19 млрд грн. При цьому кількість збиткових сільгосппідприємств збільшиться до 50% з 17-30%. Зменшення валового обсягу виробництва сільгосппродукції становитиме 8-10%.