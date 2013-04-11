Держстат відзначає зростання темпів росту виробництва сільгосппродукції в Україні в І кварталі

У першому кварталі 2013 року українські аграрії виробили на 5,8% більше сільгосппродукції, ніж у січні-березні 2012 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, зростання виробництва у сільськогосподарських підприємствах за вказаний період становило 10,5%, у ​​господарствах населення - 1,6%.

У Держстаті також відзначили, що у першому кварталі 2012 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції зріс на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, виробництво сільгосппродукції у 2012 році скоротилося на 4,5% порівняно з 2011 роком. Тоді сільгосппідприємства скоротили обсяги виробництва на 6,5%, а господарства населення - на 2,6%.

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