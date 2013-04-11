Агрохолдинг «Мрія» планує випустити євробонди на 350 млн дол.

15:34, 11 квітня 2013
Агро
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Агрохолдинг «Мрія» планує в четвер розмістити на ринку п'ятирічні євробонди на 350 млн доларів США з орієнтиром дохідності на рівні 9,0%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Наприкінці березня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло цьому планованому випуску євробондів агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В» і рейтинг поворотності активів "4", а агентство Fitch - рейтинг «B(EXP)» з рейтингом поворотності активів "RR4",

Агентства тоді повідомляли, що залучені кошти можуть бути спрямовані агрохолдингом на погашення існуючих зобов'язань, а також на інші капітальні витрати.

Напередодні, скориставшись сприятливою ситуацією на світовому фінансовому ринку, Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд доларів США з дохідністю 7,5%.

Як повідомляв УНІАН,агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. зі 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. з 425,7 млн дол. в 2011 році. Операційний прибуток компанії у 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBIDTA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBIDTA за вказаний період зросла до 45,3% порівняно з 42,3% роком раніше.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований родиною українських бізнесменів Гутів, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

Земельний банк компанії становить 298 тис. га. «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур.

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