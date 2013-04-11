У Мінагропроді придумали, як збільшити урожай зернових на 20 млн тонн
Відновлення системи зрошування на площі 3,5 млн га дасть можливість українським аграріям до 2018 року збільшити валовий збір зернових на 20 млн тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.
Згідно з повідомленням, залучення коштів на відновлення зрошувальних систем буде здійснено за рахунок державної фінансової підтримки та інвестицій. При цьому відновлення і модернізація зрошування передбачається в першу чергу на півдні країни.
Як повідомляв УНІАН, Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачено спрямувати 2 млрд дол. під державні гарантії на відновлення і модернізацію систем зрошування в південних регіонах країни.
Восени 2012 року Президент України Віктор Янукович анонсував будівництво сучасної зрошувальної системи у Херсонській області.
Урожай зернових в Україні у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти рекордних 56,7 млн тонн у 2011 році.
Згідно з прогнозом експертів, у 2013 році Україна може зібрати 50-55 млн тонн зернових культур.
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