Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту української пшениці

Міністерство сільського господарства США прогнозує збільшення експорту української пшениці в 2012-2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 р. – червень 2013 р.) до 7 млн тонн, що на 7,7% перевищує березневий прогноз відомства.

Про це йдеться у звіті міністерства, опублікованому на його офіційному сайті.

Згідно з документом, квітневий прогноз експорту української кукурудзи цього маркетингового року підвищено порівняно з березневим на 3,8% - до 13,5 млн тонн.

Водночас Мінсільгосп США чекає скорочення внутрішнього споживання пшениці в Україні до 11,8 млн тонн проти 12 млн тонн, що прогнозуються в квітні. Перехідні залишки пшениці, згідно з прогнозом, становитимуть 2,42 млн тонн, тоді як у березні відомство називало цифру 2,72 млн тонн.

У Мінсільгоспі США також знизили прогноз внутрішнього споживання кукурудзи в Україні до 7,7 млн тонн, що на 0,3 млн менше, ніж прогнозувалося в березні. У відомстві чекають, що перехідні запаси цієї культури цього МР мають становити 0,82 млн тонн, у березні ж Мінсільгосп прогнозував 1,02 млн тонн перехідних запасів кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН,українські аграрії в 1-му кварталі цього року експортували близько 4,8 млн тонн кукурудзи, 500 тис. тонн пшениці (з них 470 тис. тонн продовольчої) і 180 тис. тонн ячменю. Водночас з початку 2012-2013 маркетингового року, станом на 1 квітня, Україна поставила на зовнішні ринки 19,4 млн тонн зернових.

За інформацією Мінагропроду, до 1 квітня в портах перебувало понад 1 млн тонн зерна, зокрема, 170 тис. тонн пшениці, 80 тис. тонн ячменю і 827 тис. тонн кукурудзи.

В цілому, у відомстві чекають, що експорт зерна цього маркетингового року зросте до 24,4 млн тонн.

За даними міністерства, врожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн. тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.