«Кернел» купує 80% акцій агрокомпанії за 68 млн дол.

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні агрохолдинг «Кернел» уклав договір купівлі-продажу на придбання 80% акцій агрокомпанії із земельним банком 108 тис. га за 68 млн дол., йдеться в біржовому повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, компанія, що купується і назва якої не розкривається, оснащена сучасним сільгоспобладнанням і контролює землі в Чернігівській, Сумській та на півночі Полтавської області. Водночас борг компанії на момент укладення договору становить 101 млн дол.

В агрохолдингу також відзначають, що після придбання, яке ще має схвалити Антимонопольний комітет України, земельний банк «Кернел» зросте до 422 тис. га.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що «Кернел» придбав сільгоспкомпанію «Дружба-Нова» за 170 млн дол., проте засновник «Кернел» Андрій Веревський не підтвердив цю інформацію.

Як раніше повідомляв УНІАН, за підсумками липня-грудня 2012 року «Кернел» збільшив свою частку в 7 сільськогосподарських компаніях, заплативши сумарно за пакети акцій 2,4 млн дол.

У лютому 2013 року російський «Альфа-Банк» і його українська «дочка» надали найбільшому в Україні виробникові соняшникової олії "Кернел" синдикований кредит на 170 млн дол., який мав бути спрямований на фінансування поточної та інвестиційної діяльності холдингу.

У березні цього року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг агрохолдингу "Кернел" на рівні «В» за довгостроковомим рейтингом емітента, «В+» за місцевим рейтингом і «АА+» за національним довгостроковим рейтингом.

Довідка УНІАН. Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені в індекс «блакитних фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн дол., після чого провела ще кілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд дол.

Холдинг виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олійноекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.