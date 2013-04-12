Агрохолдинг «Мрія» розмістив 5-річні євробонди на 400 млн дол.

Агрохолдинг «Мрія» розмістив євробонди на 400 млн дол. із прибутковістю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, повідомили УНІАН джерела на фінансовому ринку.

Андеррайтерами були JP Morgan, Citi, Sberbank, VTB, Сбербанк Росії і Dragon Capital.

За словами керівника аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" Олександра Вальчишена, залучені від випуску облігацій кошти будуть спрямовані на оплату послуг андеррайтерів, викуп облігацій попереднього випуску, а також рефінансування інших боргів.

«Частина (залучених коштів - УНІАН) буде спрямована на оплату послуг андеррайтерів поточного випуску, частину компанія спрямує на викуп облігацій попереднього випуску (обсяг 250 млн дол., цей випуск дорожчий в обслуговуванні - «Мрія» платить за ним 10,95% річних ). Решту суми холдинг спрямує також на рефінансування боргу, залученого всередині країни у комерційних банків», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело повідомило про те, що «Мрія» планувала розмістити єврооблігації на суму 350 млн дол. з орієнтиром дохідності 9,0%.

Наприкінці березня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's присвоїло випуску, що планувався, євробондів агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "4", а агентство Fitch - рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів "RR4". Агентства тоді повідомляли, що залучені кошти можуть бути спрямовані агрохолдингом на погашення існуючих зобов'язань, а також на інші капітальні витрати.

Агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. зі 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. з 425,7 млн дол. у 2011 році. Операційний прибуток компанії в 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBIDTA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBIDTA за вказаний період зросла до 45,3% порівняно з 42,3% роком раніше.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований сім'єю українських бізнесменів Гутів, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

Земельний банк компанії становить 298 тис. га. «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур.