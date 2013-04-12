Агрохолдинг «Мрія» розмістив 5-річні євробонди на 400 млн дол.

11:03, 12 квітня 2013
Агро
0

Агрохолдинг «Мрія» розмістив євробонди на 400 млн дол. із прибутковістю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, повідомили УНІАН джерела на фінансовому ринку.

Андеррайтерами були JP Morgan, Citi, Sberbank, VTB, Сбербанк Росії і Dragon Capital.

За словами керівника аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" Олександра Вальчишена, залучені від випуску облігацій кошти будуть спрямовані на оплату послуг андеррайтерів, викуп облігацій попереднього випуску, а також рефінансування інших боргів.

«Частина (залучених коштів - УНІАН) буде спрямована на оплату послуг андеррайтерів поточного випуску, частину компанія спрямує на викуп облігацій попереднього випуску (обсяг 250 млн дол., цей випуск дорожчий в обслуговуванні - «Мрія» платить за ним 10,95% річних ). Решту суми холдинг спрямує також на рефінансування боргу, залученого всередині країни у комерційних банків», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело повідомило про те, що «Мрія» планувала розмістити єврооблігації на суму 350 млн дол. з орієнтиром дохідності 9,0%.

Наприкінці березня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's присвоїло  випуску, що планувався, євробондів агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "4", а агентство Fitch - рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів "RR4". Агентства тоді повідомляли, що залучені кошти можуть бути спрямовані агрохолдингом на погашення існуючих зобов'язань, а також на інші капітальні витрати.

Агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. зі 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. з 425,7 млн дол. у 2011 році. Операційний прибуток компанії в 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBIDTA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBIDTA за вказаний період зросла до 45,3% порівняно з 42,3% роком раніше.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований сім'єю українських бізнесменів Гутів, у  2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

Земельний банк компанії становить 298 тис. га. «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter