Експорт зернових з України в 2013/2014 МР може становити 25 млн тонн – експерти

Українські аграрії в 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 – червень 2014) можуть поставити на зовнішні ринки рекордну кількість зернових – 25 млн тонн, тоді як попередній рекорд експорту було встановлено в 2008/2009 МР, коли Україна експортувала 22,6 млн тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Згідно з повідомленням, у країні з 6,7 млн га посівів озимої пшениці близько 6 млн га перебувають у задовільному стані, що дає можливість сподіватися за відсутності в подальшому екстремальних погодних умов і в умовах прогнозованої державної політики близько 20 млн т валового збору пшениці. Валове виробництво ячменю в умовах затримки сівби цієї культури і зменшення привабливості її вирощування прогнозується на рівні 7,5 млн тонн. Урожай кукурудзи, за даними УКАБ, очікується на рівні 23 млн тонн.

Отже, в асоціації підрахували, що Україна в 2013 році зможе зібрати 52-53 млн тонн зернових.

Як повідомляв УНІАН, асоціація УКАБ знизила через березневу негоду прогноз урожаю зернових в Україні в 2013 році до 50-53 млн тонн з 53-55 млн тонн, що очікувалися раніше.

За даними Мінагропроду в 2012/2013 МР загальний обсяг експорту зернових з України становитиме 24,4 млн тонн. При цьому українські аграрії в 1 кварталі поточного року експортували близько 4,8 млн тонн кукурудзи, 500 тис. тонн пшениці (з них 470 тис. тонн — продовольчої) і 180 тис. тонн ячменю. Усього з початку поточного МР Україна поставила на зовнішні ринки 19,4 млн тонн зернових.