Україна вже експортувала 20,2 млн тонн зернових

Україна з початку 2012-2013 маркетингового року (МР, 1 липня 2012 р. - 1 червня 2013) станом на 11 квітня поставила на зовнішні ринки 20,2 млн тонн зерна, що на 3,6 млн більше, ніж за аналогічний період минулого МР, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, найбільше за вказаний період українські аграрії експортували кукурудзи - 11,4 млн тонн.

Також відбувається нарощування експорту продуктів переробки зерна, особливо борошна. За даними Мінагропроду, Україна з початку маркетингового року поставила на зовнішні ринки близько 160 тис. тонн борошна.

До кінця МР Мінагропрод планує наростити експорт зернових до 24,6 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозувало, що експорт зерна в поточному маркетинговому році зросте до 24,4 млн тонн.

Урожай зернових в 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.