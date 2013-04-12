Ранніми зерновими в Україні засіяно 50% прогнозованих площ

Українські аграрії до 12 квітня засіяли ранніми яровими зерновими і зернобобовими 1,46 млн. га, що становить 50% від прогнозу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Порівняльних даних Мінагропрод не надає, проте, за інформацією УНІАН, до 16 квітня 2012 року ярими культурами в країні засіяно 10,8 млн. га.

Згідно з повідомленням, посівні роботи ведуться в 21 області України, водночас сівбу завершено в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській областях і АР Крим.

Крім того, до зазначеної дати аграрії засіяли під соняшник 70 тис. га (2% від прогнозу) і 3 тис. га (1% від прогнозу) під цукрові буряки.

У відомстві також повідомили, що в доброму і задовільному стані перебувають 91,8% озимих зернових.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні у 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Загалом під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн. га, з яких 16,2 млн. га відведуть під зернові культури.

Прогноз пересівання озимих, за даними Мінагропроду, становить 300-500 тис.