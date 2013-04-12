Експерт: компанія «Дружба Нова» - вигідне придбання для «Кернела»

Придбання найбільшим виробником соняшникової олії в Україні агрохолдингом «Кернел» 80% акцій сільськогосподарської компанії «Дружба Нова» за 68 млн дол. є вигідною купівлею для холдингу, оскільки ціна придбання співставна з його попередніми придбаннями.

Про це УНІАН повідомила старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Тамара Левченко.

«Сприймається угода позитивно і ціна придбання співставна з попередніми придбаннями «Кернел». Під час останньої угоди вони купили 119,3 тис. га за 98 млн дол., але це без урахування боргів», - зазначила експерт.

За підрахунками аналітика, за один гектар землі «Дружба Нова» агрохолдинг «Кернел» заплатив 796 дол. без урахування боргу, тоді як середня ціна на оренду землі без інфраструктури на ринку становить 300-350 дол. за гектар. Різницю в ціні Т.Левченко пояснює розвиненою інфраструктурою та сучасними технологіями, які має «Дружба Нова».

«Все інше зверху - це дуже розвинена інфраструктура. Це елеватори, комбайни, худоба тощо. «Дружба Нова» - це першокласна компанія за технологіями, компанія новаторська, співставна з «Мрією», тому «Кернел» купив її досить вигідно».

Експерт також зазначила, що в майбутньому «Кернел» продовжить поглинати дрібніші сільгоспкомпанії, оскільки агрохолдинг заявляв, що приблизно за два-три роки його земельний банк збільшиться до 450-500 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Кернел» 11 квітня повідомив про купівлю 80% агрокомпанії із земельним банком 108 тис. га за 68 млн дол. Чистий борг компанії, що купується, становить 101 млн дол.

В агрохолдингу також відзначають, що після придбання, яке ще має схвалити Антимонопольний комітет України, земельний банк «Кернел» зросте до 422 тис. га.

За підсумками липня-грудня 2012 року «Кернел» збільшив свою частку в 7 сільськогосподарських компаніях, заплативши сумарно за пакети акцій 2,4 млн дол.

Довідка УНІАН. Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені в індекс «блакитних фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн дол., після чого провела ще кілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд дол.

Холдинг виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському та Вовчанському маслоекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.

«Дружба-Нова» займається рослинництвом і тваринництвом в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Володіє більш ніж 5-тисячним поголів'ям великої рогатої худоби і власним елеваторним комплексом. У 2012 році виручка від реалізації компанії збільшилася на 70,6% - до 930,7 млн грн. Чистий дохід зріс на 83% - до 802,4 млн грн.