Союз птахівників України: імпорт курятини суттєво скоротиться, власне виробництво - зросте

Україна в 2013 році може скоротити імпорт курятини до 70 тис. тонн, що на 39% менше, ніж у 2012 році, йдеться в повідомленні асоціації «Союз птахівників України».

Згідно з повідомленням, скорочення імпорту відбуватиметься на тлі значного зростання експорту курятини з України.

«За нашими даними, імпорт курятини в 2013 році скоротиться на 39% або на 45 тис. тонн, - до 70 тис. тонн, а в 2017 році становитиме 30 тис. тонн. До 2017 року експорт курятини зросте в 3,7 разу, або на 219 тис. тонн, - до 300 тис. тонн у порівнянні з 2012 роком. До того ж виробництво м'яса птиці зросте на 60% - до 1,7 млн ​​тонн до 2018 року в порівнянні з 2012 роком», - цитує прес-служба главу асоціації Олександра Бакуменка.

За прогнозами асоціації, виробництво яєць в 2013 році збільшиться на 2,1% у порівнянні з попереднім роком - до 19,5 млрд штук, а споживання яєць на душу населення в поточному році зросте до 307 штук на рік з 305 штук у 2012 році.

О.Бакуменко також зазначив, що, незважаючи на отримання Україною дозволу поставляти продукцію птахівництва до країн ЄС в обсязі 20 тис. тонн курятини і 3 тис. тонн яєчних продуктів, цей ринок для нашої країни поки залишається закритим.

«Вітчизняним виробникам важко буде зайти на європейський ринок, оскільки Україна не підписала угоду про асоціацію з ЄС, тому мита на вітчизняну продукцію залишаться дуже високими», - зазначив О.Бакуменко.

Довідка УНІАН. За даними Держмитниці, імпорт м'яса та харчових субпродуктів птиці в 2012 році зріс на 87,5% у порівнянні з 2011 роком - до 114,6 тис. тонн, а експорт збільшився до 145,2 тис. тонн, що на 83,8% більше, ніж роком раніше.