Запаси зерна в Україні знизилися на 37%

Запаси зерна на сільгосппідприємствах (крім малих) та підприємствах, що займаються його зберіганням і переробкою, станом на 1 квітня поточного року становлять 10,8 млн тонн, що на 37% менше, ніж на вказану дату минулого року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, запаси пшениці на цих підприємствах становлять 3,7 млн ​​тонн, ячменю - 1,2 млн тонн, кукурудзи - 5,1 млн тонн, жита - 0,3 млн тонн.

Безпосередньо на аграрних підприємствах запаси зерна скоротилися на 34% порівняно з аналогічною датою 2012 року до 5,2 млн тонн, з яких на пшеницю припадає 1,4 млн тонн, ячмінь - 0,9 млн тонн, кукурудзу - 2,3 млн тонн, жито - 0,1 млн тонн. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства на 1 квітня мали в наявності 5,6 млн тонн зерна, що на 39% менше, ніж на 1 квітня 2012 року.

За даними Держстату, запаси насіння соняшнику становлять 2,2 млн тонн, що на 27% менше, ніж рік тому.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду внутрішня потреба в зерні в Україні становить 27,9 млн тонн на рік.

Торік урожай зерна становив 46,2 млн тонн проти рекордних 56,7 млн ​​тонн в 2011 році. У 2013 році експерти прогнозують валовий збір зернових на рівні 50-53 млн тонн.