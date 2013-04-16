Агрохолдинг Astarta у 2012 році скоротив прибуток майже вдвічі, інвестиції - на 35%

Варшава. Найбільший виробник цукру в Україні агрохолдинг Astarta за підсумками 2012 року отримав 45,133 млн євро чистого прибутку, що на 48,4%, або 42,4 млн євро, менше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляється в консолідованому звіті компанії за 2012 рік, текст якого має УНІАН.

Згідно зі звітом, компанія скоротила валовий прибуток до 82,690 млн євро з 120,874 млн євро, а операційний прибуток - до 59,612 млн євро з 93,356 млн євро.

Водночас виручка Astarta зросла до 354,272 млн євро з 303,587 млн євро.

Згідно зі звітом, частка найбільшого сегмента у виручці компанії - виробництва цукру - за підсумками минулого року скоротилася до 50% з 55% роком раніше на тлі зростання сільськогосподарського сегменту до 30% з 26%.

Торік частка інших джерел у виручці зросла втричі - до 3%, виробництво пов'язаних з цукровим сегментом інших продуктів скоротилося до 8% з 9%, а тваринницький сегмент зберіг свою частку на рівні попереднього року - 9%.

"Експортна виручка зросла на 128%. Вклад експорту в консолідованій виручці становив 24% порівняно з 13% в 2011 році", - повідомляє компанія.

Згідно з наданими в рапорті даними, торік компанія отримала рекордну за останні 5 років виручку, яка була майже в 3 рази вище, ніж у 2008 році.

Рекордний чистий прибуток за останню п'ятирічку компанія отримала минулого року.

На кінець минулого року Astarta оцінювала свої активи в 653,8 млн євро, а весь борг становив 254,3 млн євро.

Нагадаємо, в 2011 році Astarta збільшила чистий прибуток більш ніж у 9% - до 87,5 млн євро на тлі майже 40% зростання виручки - до 303,6 млн євро.

Крім того, компанія Astarta в 2012 році інвестувала у свій розвиток близько 38,4 млн євро, що на 35%, або на 20,8 млн євро, менше, ніж у попередньому році, який був рекордним за останні п'ять років за обсягом інвестицій.

Згідно зі звітом, найбільше торік компанія вклала в купівлю обладнання - 27,2 млн євро, а інвестиції в приміщення, будівництво і купівлю автомобілів становили 5,2 млн євро, 4,7 млн ​​євро і 1,1 млн євро відповідно.

Порівняно з 2011 роком збільшилися інвестиції лише у будівництво - на 9%.

За останні п'ять років компанія щорічно інвестувала в свій розвиток від 9 млн євро до рекордних 59,1 млн євро в 2011 році.

У 2008 і 2010 роках інвестиції становили 32,8 млн євро і 37,2 млн євро відповідно.

Нагадаємо, у травні минулого року представники компанії повідомили про намір зберегти інвестиції в 2012 році на рівні попереднього року. Близько 65% коштів планувалося спрямувати на агровиробництво, переробку, інфраструктуру і купівлю нової техніки, 30% - на цукрове виробництво, в т.ч. проект з біогазу, 5% - на тваринництво.

Компанія Astarta також не планує виплачувати дивіденди за підсумками минулого року, в якому компанія заробила 45,1 млн євро чистого прибутку.

«На даному етапі Рада директорів рекомендуватиме зборам акціонерів не виплачувати дивіденди за 2012 рік», - йдеться у звіті.

Водночас наголошується, що агрохолдинг може змінити дивідендну політику в майбутньому, і вона залежатиме від низки факторів, зокрема, результатів роботи компанії.

Довідка УНІАН. Заснована в 1993 році Astartа володіє в Україні 8 цукровими заводами потужністю виробництва понад 400 тис. тонн на рік, потужностями зі зберігання цукру та зернових та іншими активами. Частка компанії у виробництві цукру на українському ринку торік становила 19%. Astarta також орендує 245 тис. га землі.

За останніми даними, 36,99% акцій компанії, яка є другим найбільшим українським емітентом на Варшавській біржі, належали Віктору Іванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - голові ради директорів Валерію Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.