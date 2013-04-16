На Дністрі очікується максимум рівня водопілля, можливий вихід води на заплаву

Сьогодні на Днiстрi у створі поста Залiщики очікується проходження максимуму хвилі водопілля висотою 620-670 см над нулем поста. При проходженні максимумів можливий вихід води на заплаву.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за інформацією Укргідрометеоцентру, сьогодні триватиме подальший розвиток водопілля на верхньому Дніпрі, річках басейну Прип'яті, Десни, нижніх течіях річок Сула, Псел, малих річках Київської, Черкаської, Полтавської, Чернігівської, Сумської областей, у верхів'ї Південного Бугу (Хмельницька, Вінницька області) на окремих ділянках з виходом води на заплаву та подальшим її затопленням.

У верхів'ї Прип'яті та її притоках р. Стохід (Любешів), р. Стир (Колки) очікується продовження поступового підвищення рівнів води з добовою інтенсивністю 1-5 см з подальшим перевищення небезпечних відміток (Волинська обл.).

На р. Дунай у створі водпоста Вилкове внаслідок вітрового нагону очікується подальше підвищення рівнів води до 170-175 см над нулем поста, що перевищує початкову відмітку підтоплення понижених ділянок.