АПК може забезпечити 1% зростання ВВП України в 2013 році - Фонд Блейзера

Сільське господарство може забезпечити зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України в 2013 році на рівні 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 16 квітня, на 4-му Інвестиційному агробізнесфорумі повідомив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Єдина галузь, в якій ми очікуємо достатньо непоганий рівень зростання за результатами цього року, - це сільське господарство. Сільське господарство повинне буде забезпечити 1% зростання українського ВВП», - вважає він.

Водночас О.Устенко зазначив, що фонд Блейзера не змінив свій прогноз зростання ВВП України в 2013 році, залишивши його на рівні 1-1,5%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%.

Згідно з проектом Бюджетної резолюції, оприлюдненої 10 квітня 2013 року, зростання ВВП України прогнозується на рівні 3%.

Водночас експерти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу зростання в 2,9%, зробленого в листопаді 2012 року.

У прогнозі експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій зростання ВВП у 2013 році може становити 1,3-1,4% за умови успіху в переговорах України з Міжнародним валютним фондом і виділення кредитів у рамках програми «стенд-бай». У разі провалу переговорів динаміка ВВП може бути негативною – до -3%.

Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують нульове зростання ВВП України за підсумками 2013 року.

Міжнародний фонд Блейзера (The Bleyzer Foundation) створений у 2001 році за участю американської приватної інвестиційної компанії SigmaBleyzer (президент і директор-розпорядник компанії – Майкл Блейзер, він же - президент фонду). Займається дослідженнями економіки України.