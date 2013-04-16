Азаров упевнений, що Україні наслідки паводку не загрожують - "найгірше позаду ..."

Прем'єр-міністр України Микола Азаров упевнений, що Україні наслідки весняного паводку не загрожують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр сказав журналістам після відвідання дамби Київської ГЕС.

«Давно не було таких зим із такою величезною кількістю опадів і снігу. І природно, що й Президент, й уряд виконує доручення Президента і заздалегідь почали готуватися до проходження весняного паводку по всій території України. Ми розуміли, що може виникнути ситуація аномальна, абсолютно аномальна й тому сконцентрували всі сили й засоби заздалегідь на загрозливих ділянках. Зараз можна вже з усією відповідальністю сказати, що все, що могло бути гірше, позаду», - сказав М.Азаров.

Водночас він зазначив, що в Україні ще очікується пік паводку, пов'язаний із проходженням вод із північних територій.

За словами прем'єр-міністра, цей пік очікується в 20-х числах квітня, 24-25 квітня.

При цьому глава уряду зазначив, що всі ємності для прийому води готові.

«Таким чином, можна констатувати, що з ситуацією аномальною країна справилася, всі служби показали себе належним чином. Окремі моменти підтоплення, але їх виключити взагалі не можливо з практики, але, як я пожартував, нікого ми з дахів не знімали», - підкреслив М.Азаров.

За його словами, заздалегідь була підготовлена техніка й проводилися оперативні роботи.