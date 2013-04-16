Fitch присвоїло агрохолдингу «Креатив Груп» рейтинг «B-» з позитивним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло одному з найбільших виробників олійно-жирової продукції в Україні агрохолдингу «Креатив Груп» довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») в іноземній і національній валюті "B-" і національний довгостроковий рейтинг «BBB+(ukr)», сказано в повідомленні агентства, переданому УНІАН. Прогноз за рейтингами позитивний.

"Також Fitch присвоїло планованим єврооблігаціям «Креатив Груп» очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B-(EXP)" з рейтингом поворотності активів "RR4". Рейтинг емісії має статус Rating Watch «Негативний», який буде переглянутий після отримання остаточних даних про обсяг емісії. Фінальний рейтинг буде привласнений після отримання остаточної документації по емісії", - йдеться в повідомленні.

Fitch звертає увагу, що запланований випуск єврооблігацій на 400 млн дол. буде проведений на рівні холдингової компанії і вважатиметься пріоритетним незабезпеченим зобов'язанням «Креатив Груп».

«Щодо випуску будуть передбачені гарантії (які є поручительствами за українським законодавством) від найбільших операційних компаній групи і субхолдингових структур, на які припадає не менше 80% активів, виручки та EBITDA групи. «Креатив Груп» планує використовувати надходження від облігацій для виплати заборгованості (в основному забезпеченої) і фінансування капітальних вкладень", - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 квітня, рейтингове агентство Standart & Poors присвоїло одному з найбільших виробників олійно-жирової продукції в Україні агрохолдингу «Креатив Груп» довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг «В-» з позитивним прогнозом.

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів українського ринку жирів і маргаринів з часткою більше 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн. Також «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Крім того, група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, в яке входять рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає олійно-жирову продукцію під ТМ "Сонола", ТМ "Делікон" та ТМ "Дивное".