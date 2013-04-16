Більше половини власників паїв проти зняття мораторію на продаж сільгоспземель

Проти зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення виступають 58,5% власників земельних паїв, опитаних під час соціального дослідження, проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України.

Як передає кореспондент УНІАН, результати дослідження, в якому взяли участь понад 5 тис. респондентів із 13 областей, було оприлюднено у вівторок на прес-конференції.

Згідно з дослідженням, проти відкриття ринку землі також виступили 56,1% фермерів і 56,8% керівників дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств. Серед основних причин негативного ставлення до зняття мораторію респонденти назвали прихід великого капіталу й витіснення фермерства, втрату родючості через недотримання сівозмін, зниження орендної плати, знищення села тощо.

Водночас, за скасування мораторію на продаж сільгоспземель виступили 20,7% власників паїв, 26% фермерів і 27,9% керівників підприємств. Прихильники відкриття ринку землі вважають, що це збільшить надходження до бюджету, сприятиме розвитку фермерства, залучить нових інвесторів і дасть можливість купити землю, а не брати її в оренду.

До того ж, згідно з результатами опитування, продати свій земельний пай готові 23% власників, тоді як 65% не готові до продажу, а 12% ще не визначилися. Купити землю сільгосппризначення готові 33% опитаних фермерів і керівників аграрних підприємств, а не планують придбати паї 38%.

За власні кошти купити земельну ділянку розраховують 50% фермерів і 45,1% керівників. Скористатися кредитними коштами планують 35,8% респондентів-фермерів і 37,3% респондентів – керівників дрібних і середніх сільгосппідприємств.

Як повідомляв УНІАН, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні діє до 2016 року. Проте урядовий законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.