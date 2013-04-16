Арбузов доручив активізувати кредитування аграріїв для проведення посівної

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов доручив профільним міністрам і представникам місцевої влади забезпечити можливості для активізації кредитування аграріїв комерційними банками для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для проведення весняно-польових робіт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єра, таке доручення С.Арбузов дав чиновникам сьогодні під час селекторної наради з питань проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році.

«На всіх рівнях необхідно посилити роботу з комерційними банками щодо залучення кредитів, які слід направити насамперед для закупівлі матеріально-технічних ресурсів», - наголосив С.Арбузов.

Так, за його словами, незважаючи на те, що на сьогодні сільгосптоваровиробники отримали понад 4,7 млрд грн кредитних ресурсів, що на 1,3 млрд грн більше, ніж у відповідний період минулого року, це лише 63% від необхідних 7,5 млрд грн.

Крім того, С.Арбузов доручив міністрам аграрної політики та енергетики відпрацювати заходи щодо насичення ринку пального з метою уникнення штучного дефіциту або підвищення цін на пальне в період збиральної кампанії.

«Вжити заходи із насичення ринку (пального – УНІАН) із метою уникнення штучного дефіциту й підвищення цін на пальне в період збиральних робіт», - зазначив С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні в 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Усього під урожай зернових у 2013 році планується засіяти 16,2 млн га, з яких 8,1 млн га припадає на ярові зернові культури.

Прогноз пересівання озимих, за даними Мінагропроду, становить 300-500 тис. га.

Станом на 15 квітня сільгоспвиробники забезпечені насінням на 105% від заявлених потреб, мінеральними добривами - на 124%.

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