Агрокомпанія «Укрпродукт» за рік збільшила прибуток удвічі

Один з найбільших в Україні виробників плавленого сиру і фасованого масла компанія «Укрпродукт» за підсумками 2012 року збільшила чистий прибуток до 0,85 млн фунтів стерлінгів, що в 2,1 разу більше, ніж у 2011 році, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка компанії минулого року зросла на 19% - до 60,2 млн фунтів стерлінгів. Валовий прибуток у порівнянні з 2011 роком зріс на 33% - до 9 млн фунтів стерлінгів. Обсяг прибутку до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації (EBITDA) в 2012 році становив 3,2 млн фунтів стерлінгів, що на 68% більше, ніж у 2011 році.

До того ж Рада директорів «Укрпродукту» пропонує не виплачувати дивіденди цього року з метою економії.

За словами виконавчого директора «Укрпродукту» Сергія Євланчика, компанії вдалося показати високі темпи зростання, незважаючи на обмеження імпорту сирів до Росії і низьку ціну на молочні продукти

«Компанія змогла показати високі темпи зростання рентабельності в торговому середовищі, яка продовжувала ставити випробування. Заборона на імпорт до Росії молочних продуктів призвів до зростання обсягів молока і низької ціни на нього до вересня 2012 року. Однак компанія продовжує зміцнювати свої позиції на ринку олії і плавлених сирів. Подальший розвиток також придбав сегмент напоїв, якому посприяв великий проект на заводі в Старокостянтинові. Тепер компанія може розглядати молочний сегмент і сегмент напоїв з ширшою базою для прибуткового зростання», - цитуються у звіті слова С.Евланчика.

Виручка від реалізації молочних продуктів «Укрпродукту» у 2012 році зросла на 2,6% порівняно з попереднім роком - до 35,6 млн фунтів стерлінгів. При цьому частка компанії на ринку плавлених сирів зросла до 22,6% з 16,3% в 2011 році, тоді як на ринку фасованого масла трохи скоротилася - до 22,6% з 23% в 2011 році.

Що стосується сухого знежиреного молока, то виручка від реалізації цієї продукції збільшилася в 2012 році на 18,5% - до 8,9 млн фунтів стерлінгів, однак рентабельність виробництва все ще не досягла точки беззбитковості.

Продажі напоїв компанією минулого року становили 4% від загального обсягу продажів, або 2,4 млн фунтів стерлінгів.

Крім того, в 2012 році «Укрпродукт» завершив перший етап реконструкції Старокостянтинівського молокозаводу в рамках отриманого від Європейського банку реконструкції та розвитку кредиту.

Довідка УНІАН. Ukrproduct Group володіє 4 заводами з виробництва молочних виробів у Західній і Центральній Україні щорічною потужністю близько 60 тис. тонн, а також - з квітня 2012 року - з виробництва квасу "Арсеніївський".

Компанія продає молочні вироби під брендами Molendam, "Кремлівське", "Наш молочник", "Вершкова долина", "Народний продукт", "Наш сирок", "Фермерський", які в 2011 році забезпечили 71% усієї виручки.