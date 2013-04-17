Молочна компанія «Галичина» збільшила прибуток на 2,2%

Молочна компанія «Галичина» за підсумками 2012 року наростила чистий прибуток до 19,5 млн грн, що на 2,2% більше, ніж у попередньому році, йдеться в річному фінансовому звіті.

Згідно з документом, чистий виторг компанії від реалізації продукції скоротився на 17,4% - до 733,4 млн грн. Валовий прибуток «Галичини» скоротився на 4% проти показника 2011 року і становив 245 млн грн. Водночас операційний прибуток компанії в 2012 році зріс до 21,3 млн грн, що на 5,6% більше, ніж у 2011 році.

Надходження капітальних інвестицій у компанію торік скоротилося до 7,8 млн грн з 11 млн грн у 2011 році.

Повідомляється, що компанія «Галичина» ухвалила рішення не виплачувати дивіденди за підсумками 2012 року.

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Галичина» засноване в 1998 році. Основним видом діяльності компанії є виробництво та реалізація цільномолочної продукції, а також сухого молока і масла. Продукція виробляється під торговими марками "Галичина", "Мої корівки", "Молочна родина".

За підсумками 2011 року компанія зареєструвала 19,052 млн грн чистого прибутку, що на 19,2% менше, ніж у 2010 році.