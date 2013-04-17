Спецрежим оподаткування для аграріїв повинен діяти до 2018 року – Мінагропрод

Спеціальний режим оподаткування, який включає акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ і фіксований сільськогосподарський податок, необхідно залишити без змін до 2018 року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

За його словами, до 2018 року аграрії зможуть підготуватися до переходу на загальну систему оподаткування ПДВ, а до того часу необхідно ввести мораторій на внесення змін до Податкового кодексу щодо скасування пільгового оподаткування.

«Згідно з Податковим кодексом України, спецрежим оподаткування податком на додану вартість діє до 1 січня 2018 року. За цей час аграрний бізнес України зможе підготуватися до переходу на загальну систему оподаткування ПДВ. Тому необхідно ввести мораторій на внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни цього спецрежиму. А розглядати питання реформування фіксованого сільгоспподатку слід уже після завершення земельної реформи», - цитує прес-служба міністра.

Глава відомства також нагадав, що за час дії спецрежиму оподаткування подвоїлося виробництво валової продукції сільського господарства, внаслідок чого значно зросли надходження до бюджету від підприємств АПК. Так, у 2012 році аграрії перерахували до бюджету 42 млрд грн, що на 4,8% більше, ніж у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, десять аграрних асоціацій України звернулися з листом до влади з проханням сприяти збереженню фіксованого сільськогосподарського податку і пільг зі сплати податку на додану вартість для сільгоспвиробників, оскільки їх відміна призведе до стагнації аграрного сектору країни. За їх підрахунками, якщо уряд ухвалить рішення про відміну податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн. При цьому кількість збиткових сільгосппідприємств зросте до 50% із 17-30%, а скорочення валового обсягу виробництва сільгосппродукції становитиме 8-10%.

Довідка УНІАН. Національним планом дій на 2013 рік передбачено внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку і перегляду пільг зі сплати податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.

Пільгове оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1998 року.