Покупців обурюють неякісні та прострочені продукти в торгівельних мережах - опитування

Більше половини покупців національних мереж роздрібної торгівлі незадоволені простроченими та неякісними продуктами на магазинних полицях, йдеться в оприлюдненому в середу опитуванні громадської думки, проведеному дослідницьким агентством InMind.

За даними опитування, якістю товарів і продуктів в українських торгових мережах незадоволені 61% покупців, опитаних в мережі он-лайн і 58% - опитаних телефоном.

Така ж кількість покупців - на рівні 60% опитаних он-лайн - висловила невдоволення великими чергами до кас.

Українці також незадоволені якістю обслуговування клієнтів у магазинах роздрібної торгівлі (40% опитаних он-лайн). Низьку оцінку покупців отримав рівень компетентності персоналу торгівельних мереж: ним незадоволені 47% опитаних покупців.

Опитування показало, що покупці сумніваються в реальності цін, зазначених на цінниках товарів (49% - он-лайн). Також, на думку 34% опитаних он-лайн, ціни і асортимент товарів не відповідають рекламі. На високі ціни в магазинах скаржиться порівняно невелика кількість споживачів (23% - он-лайн).

Водночас близько 57% опитаних відзначили надання торгівельними мережами нижчих цін порівняно зі звичайними магазинами, а 69% задоволені наданням торгівельними мережами знижок на продавані товари.

Довідка УНІАН. InMind - дослідницьке агентство повного циклу, що входить до міжнародної дослідницької мережі Factum Group.

Компанія є членом професійних асоціації ESOMAR, «Європейської бізнес асоціації» (ЕBA), «Всеукраїнської рекламної коаліції» (ВРК), «Української асоціації маркетингу» (УАМ).