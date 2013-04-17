Виробництво соняшникової олії в Україні у 1-му кварталі скоротилося на 0,4%

В Україні у січні-березні 2012 року виробництво нерафінованої соняшникової олії скоротилося до 962 тис. тонн, що на 0,4% менше, ніж у першому кварталі 2012 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у березні обсяг виробництва соняшникової олії становив 307 тис. тонн, що на 6,4% менше, ніж у березні 2012 року і на 2% поступається показникам лютого цього року.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами галузевої асоціації «Укроліяпром», виробництво соняшникової олії в Україні у 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012 р. - серпень 2013) може скоротитися до 3,6 млн тонн з 3,8 млн тонн у минулому маркетинговому сезоні у зв'язку зі зменшенням врожаю соняшнику.

За даними Держстату, урожай соняшнику у 2012 році зріс до 8,4 млн тонн з 8,1 млн тонн в 2011 році.