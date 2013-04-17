Виробництво м'яса птиці в Україні у 1-му кварталі зросло на 6,8%

В Україні виробництво свіжого чи охолодженого м'яса птиці в січні-березні 2013 року зросло на 6,8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року і становило 169 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, в березні українські птахівники поставили на ринки 58,6 тис. тонн свіжого або охолодженого м'яса птиці, що на 13,9% перевищує результи березня 2012 року і на 9,3% показники лютого поточного року.

Водночас виробництво замороженого м'яса птиці в січні-березні 2013 року перевищило аналогічні показники 2012 року на 96,9% і становило 26,2 тис. тонн, з яких 10,9 тис. тонн було вироблено в березні, що на 168,2% більше, ніж у березні 2012 року і на 45,8% перевищує показник лютого 2013 року.

Обсяг виробництва свіжої або охолодженої яловичини в 1-му кварталі ц.р. виріс на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 12,5 тис. тонн. У березні виробництво свіжої чи охолодженої яловичини становило 4,5 тис. тонн, що на 1,4% менше, ніж у березні минулого року, але на 8,3% перевищує лютневі результати.

Разом з тим, виробництво замороженої яловичини за результатами перших трьох місяців 2013 скоротилося на 15,7% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 3,6 тис. тонн, з яких 1,4 тис. тонн були вироблені в березні, що на 28,7% менше, ніж у березні 2012 року, але на 5,7% більше, ніж у лютому 2013 року.

Також повідомляється, що за вказаний період обсяг виробництва свіжої чи охолодженої свинини скоротився на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 46,9 тис. тонн. У березні виробництво даної продукції зменшилося до 16,1 тис. тонн, що на 13,9% поступається березневим показниками минулого року і на 4,8% - від показника лютого 2013 року.

Обсяг виробництва замороженої свинини в січні-березні цього року скоротився на 28,6% порівняно з першими трьома місяцями минулого року - до 2,7 тис. тонн. При цьому в березні обсяг виробництва замороженої свинини становив 0,9 тис. тонн, що поступається аналогічному показнику 2012 року на 43,9%, але перевищує лютневі результати на 12,3%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво м'яса в Україні в 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 3,4% - до 3,136 млн тонн (у живій вазі).