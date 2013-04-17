Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні у 1-му кварталі знизилося на 7,2%

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні за січень-березень 2013 року знизилося на 7,2% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 367 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, в березні 2013 року виробництво хліба та хлібобулочних виробів впало на 6,7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 127 тис. тонн, а порівняно з лютим цього року зросло на 10%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року обсяг виробництва хлібобулочних виробів в Україні скоротився до 1,6 млн тонн, що на 5,3% менше, ніж у 2011 році.