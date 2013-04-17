Українські пивовари у 1-му кварталі скоротили виробництво пива на 3%

Виробництво пива в Україні у січні-березні цього року скоротилося до 50,5 млн декалітрів, що на 3% менше, ніж у першому кварталі 2012 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, в березні українські пивовари поставили на ринки 21,4 млн дал, що на 8,8% поступається обсягам виробництва в березні 2012 року, проте на 41,5% перевищує результатами лютого 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, голова асоціації «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозує зростання виробництва пива в 2013 році до 305 млн дал, що на 1,7% більше, ніж у 2012 році.

За даними Держстату, в Україні в 2012 році виробництво пива солодового, включаючи пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю не менше 0,5%, скоротилося порівняно з 2011 роком на 1,5% - до 300 млн декалітрів.